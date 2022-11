Se aprobó la suscripción de contrato de asistencia técnica para tramo soterrado de Línea 3 del Metro

La Presidencia de la República detalló que el contrato será suscrito entre el Metro de Panamá, S.A. y el Consorcio PMTS Línea 3, conformado por las empresas Nippon Koei Latin America Caribbean Co., Ltd; Nippon Koei Lac Inc. Y Nippon Koei Co., Ltd., por la suma de B/.13,729, 073.75. La aprobación fue oficializada mediante la Resolución de Gabinete N° 132.