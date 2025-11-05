Panamá Nacionales -

Se registra incidente entre docentes que fueron destituidos y la Policía en Colón

Un incidente se registró este 5 de noviembre durante los desfiles patrios en la provincia de Colón, cuando cerca de 60 docentes que fueron destituidos durante las protestas se alistaban para desfilar en forma de protesta, sin embargo, la Policía Nacional se los impidió. La ministra de Educación, Lucy Molinar, se apersonó al lugar junto a otras autoridades y les solicitó que designen una comisión para sostener una reunión próximamente a fin de escuchar sus planteamientos.