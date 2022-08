Se suspende audiencia del caso "Financial Pacific" tras excusas de la defensa

Dos integrantes de la defensa técnica particular en el denominado caso “Financial Pacific” presentaron excusas ante el Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales de Panamá.

El Órgano Judicial informó esta tarde que dos integrantes de la defensa técnica particular, en el denominado caso “Financial Pacific” , presentaron excusas ante el Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales de Panamá, por lo que se suspendió la audiencia preliminar programada para este 10 de agosto y se reprogramó para la fecha alterna que estaba previamente fijada para los días 12 y 13 de septiembre de 2022, a las 9:00 de la mañana.

"La audiencia no se realizó el día de hoy debido a la presentación de una excusa por parte de una abogada para asistir a un sepelio, y la presentación de otra excusa por parte de una defensora técnica particular que informó al tribunal no poder asistir debido a compromisos de representación legal en otra causa penal", indicó en un comunicado el Órgano Judicial.