Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 07:49

Semana de los Templos Abiertos: fechas y actividades en Panamá

Del 12 al 15 de agosto, la Semana de los Templos Abiertos invita a conocer comunidades de fe en Panamá y su historia, valores y vida comunitaria.

Semana de los Templos Abiertos

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La tercera edición de la Semana de los Templos Abiertos se llevará a cabo en Panamá del 12 al 15 de agosto, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de conocer de cerca distintas comunidades de fe.

Semana de los Templos Abiertos invita a conocer comunidades de fe

Durante estos días, los templos participantes abrirán sus puertas para que visitantes puedan explorar su historia, descubrir su vida comunitaria y conocer los valores que inspiran a sus creyentes.

El evento busca fomentar el diálogo interreligioso, promover la tolerancia y acercar a la población a las tradiciones espirituales que forman parte de la diversidad cultural del país.

