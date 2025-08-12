Semana de los Templos Abiertos: fechas y actividades en Panamá

La tercera edición de la Semana de los Templos Abiertos se llevará a cabo en Panamá del 12 al 15 de agosto, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de conocer de cerca distintas comunidades de fe.
Semana de los Templos Abiertos invita a conocer comunidades de fe
Durante estos días, los templos participantes abrirán sus puertas para que visitantes puedan explorar su historia, descubrir su vida comunitaria y conocer los valores que inspiran a sus creyentes.
El evento busca fomentar el diálogo interreligioso, promover la tolerancia y acercar a la población a las tradiciones espirituales que forman parte de la diversidad cultural del país.