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Sembrando oportunidades, estudiantes aprenden modelo de producción sostenible

Estudiantes de la Carrera Técnica Intermedia (CTI) de Granjas Ecológicas del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) en Chepo, Panamá Este, demuestran que el uso inteligente del agua puede ganarle la batalla al clima, y a través de un programa de rizipiscicultura, aprenden sobre la producción sostenible con el cultivo de arroz y la cría de peces.