SENAFRONT decomisa madera presuntamente ilegal

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras ( SENAFRONT ) decomisaron un cargamento de madera presuntamente extraída de forma ilegal durante un operativo realizado en Panamá Este.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes detuvieron un vehículo en la vía Madroño, después del sector de Las Margaritas, donde transportaban cuatro tucas de madera, presuntamente de roble, sin contar con los permisos correspondientes para su traslado.

Caso fue remitido a MiAmbiente

Las autoridades informaron que el caso fue remitido al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), entidad encargada de realizar las investigaciones y aplicar las sanciones administrativas o legales que correspondan.

Lucha contra la tala ilegal

Las autoridades reiteraron que los operativos buscan combatir la tala y comercialización ilegal de madera, prácticas que afectan los ecosistemas y la biodiversidad del país.