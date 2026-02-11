SENAFRONT decomisa madera presuntamente ilegal

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) decomisaron un cargamento de madera presuntamente extraída de forma ilegal durante un operativo realizado en Panamá Este.
Caso fue remitido a MiAmbiente
Las autoridades informaron que el caso fue remitido al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), entidad encargada de realizar las investigaciones y aplicar las sanciones administrativas o legales que correspondan.
Lucha contra la tala ilegal
Las autoridades reiteraron que los operativos buscan combatir la tala y comercialización ilegal de madera, prácticas que afectan los ecosistemas y la biodiversidad del país.