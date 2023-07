¡Sin luz! ENSA suspenderá el servicio en sectores Panamá Norte y Tocumen

En el corregimiento de Tocumen, suspenderán el servicio eléctrico en Cabuya a partir de las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

El sector que no tendrán luz en dos horarios diferentes en el corregimiento de Las Cumbres es Praderas de San Lorenzo, la primera suspensión será de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.; luego de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. habrá otra suspensión. Mientras que en la comunidad de Chilibre, Calzada Larga, suspenderán el servicio eléctrico a partir de las 09:30 a.mm. a 01:30 p.m.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FENSApanama%2Fstatus%2F1675554765684584449&partner=&hide_thread=false SEGUIMOS TRABAJANDO para asegurar que la energía llegue de manera confiable a todos los hogares de nuestra zona de concesión. Por eso debemos realizar mantenimientos preventivos. Conoce las interrupciones de suministro del 3 al 9 de julio de 2023. pic.twitter.com/cO8cgoHnlv — ENSA - Grupo EPM (@ENSApanama) July 2, 2023

Durante esta semana todos los días habrá suspensión del servicio eléctrico en diversas provincias y distritos; iniciando el próximo martes 4 de julio desde las 10:00 a.m. hasta las 02:00 p.m. en la comunidad de Portobelo, Isla Grande y La Guaira no tendrán luz, estos lugares corresponden a la provincia de Colón.

También suspenderán el servicio de luz eléctrica en Taboga de 08:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Además en la Provincia de Colón, Puerto Pilón y Río Alejandro de 09:00 a.m. hasta las 01:00 p.m.

Además, el miércoles 5 de julio en los corregimientos Ernesto Córdoba Campos, Villa Milagros, distrito de Panamá y en el distrito de San Miguelito corregimientos como: Arnulfo Arias, Altos de las Torres, también serán suspendidos el suministro de luz eléctrica.

Todo con el objetivo de asegurar que la energía llegue de manera confiable a todos los hogares de nuestra zona de concesión. La empresa resalta que los trabajos se dan para asegurar que la energía llegue de manera confiable a todos los hogares de nuestra zona de concesión.