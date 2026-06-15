SINAPROC gradúa a 26 nuevos especialistas en rescate para inundaciones.

Entre las corrientes del río Chiriquí Viejo se formaron los nuevos especialistas en rescate para inundaciones. Tras varios días de intensas pruebas de resistencia, conocimiento y trabajo en equipo, 26 rescatistas culminaron con éxito el curso avanzado organizado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La capacitación, dirigida por instructores de la Base Regional de Chiriquí, preparó al personal en técnicas de rescate en aguas rápidas, con el fin de fortalecer la respuesta ante emergencias en la región occidental del país. Aunque el proceso inició con 31 aspirantes de distintas provincias, solo 26 lograron superar las rigurosas evaluaciones físicas, teóricas y prácticas.

La ceremonia de graduación se realizó en el mismo río que sirvió como campo de entrenamiento. Allí, los nuevos especialistas demostraron sus habilidades en el manejo de embarcaciones, lectura de corrientes, rescate de víctimas y evacuaciones. El acto contó con la presencia del director general de Sinaproc, Omar Smith Gallardo, quien destacó la importancia de la preparación constante ante los desafíos hidrometeorológicos del país.

Entre los graduados figuran unidades del Sinaproc, el Benemérito Cuerpo de Bomberos (zonas de David, Bugaba y Bocas del Toro), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Policía Nacional (4.ª Zona de Chiriquí y 18.ª Zona Comarcal), la Universidad de las Américas (Udelas) y la organización SAR Panamá.