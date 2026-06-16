SINAPROC recomienda extremar precauciones ante mar de fondo en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó que se mantiene vigente un aviso de prevención por mar de fondo en el litoral Pacífico panameño, una condición que podría generar oleajes peligrosos y aumentar los riesgos para bañistas, pescadores y embarcaciones menores.

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La medida estará en vigor desde las 10:00 p.m. del 15 de junio hasta las 7:00 p.m. del 18 de junio de 2026, según el más reciente informe emitido por la entidad.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé el ingreso de mar de fondo, fenómeno que puede ocasionar fuertes rompientes en las costas, corrientes de retorno moderadas y condiciones marítimas adversas en distintos sectores del Pacífico.

Las autoridades indicaron que este evento coincidirá con las mareas máximas del mes, lo que incrementa el nivel de precaución en las zonas costeras del país.

Las áreas bajo vigilancia son:

Golfo de Chiriquí

Península de Azuero

Golfo de Panamá

Recomendaciones de SINAPROC

Ante estas condiciones, el SINAPROC recomienda a la población:

Evitar ingresar al mar en áreas con fuerte oleaje o corrientes.

Mantener vigilancia permanente sobre niños y personas vulnerables en playas y zonas costeras.

Extremar las medidas de seguridad para embarcaciones artesanales y actividades marítimas.

Seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad y autoridades locales.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales de SINAPROC e IMHPA.

La entidad reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y prevención durante la vigencia de este aviso para evitar incidentes en las costas del Pacífico panameño.