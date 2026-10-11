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Sismo en Panamá | Bolsas de comida serán repartidas casa por casa en áreas afectadas, dice presidente Mulino

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, detalló que las bolsas de comida serán repartidas casa por casa “con mucho orden, con mucho cuidado, para que no vayan a hacer fiesta política con esto, esto es para la gente que más lo necesita”, en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7.5.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) Nilo Murillo, detalló que serán distribuidas unas 16 mil bolsas de comida en Herrera, 12 mil en Los Santos y cerca de 12 mil en Penonomé.