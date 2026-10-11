IMA prepara más de 6,000 bolsas de alimentos para afectados por el sismo en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) mantiene un operativo de asistencia alimentaria para apoyar a las familias afectadas por el sismo registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026. Según la información institucional suministrada, el personal trabaja en la preparación y distribución de más de 6,000 bolsas de alimentos.

Las labores se desarrollan desde las sedes regionales del IMA en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, con el propósito de llevar alimentos a albergues temporales, centros hospitalarios y comunidades afectadas por el terremoto.

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¿Qué contienen las bolsas de alimentos del IMA?

El @IMA_Pma informó que mantiene tareas de apoyo en sus sedes regionales en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos para distribuir más de 6 mil bolsas de alimentos secos a personas afectadas por el sismo de magnitud 7.5. pic.twitter.com/xQuBCxhoce — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

La ayuda se organiza en combos de dos bolsas por familia, de acuerdo con la información proporcionada.

Cada combo contempla los siguientes productos:

10 libras de arroz.

1 botella de aceite.

2 latas de atún.

1 lata de jamonilla.

2 latas de sardinas.

2 paquetes de coditos.

2 paquetes de espaguetis.

2 latas de lentejas.

2 latas de pork and beans.

2 latas de frijoles.

2 latas de chili chiricano.

2 paquetes de crema de maíz.

2 paquetes de azúcar.

2 paquetes de sal.

¿En qué provincias se distribuye la ayuda alimentaria?

El IMA mantiene equipos de logística, transporte e inspección en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, donde se coordinan las labores de preparación y traslado de los alimentos.

La asistencia está destinada a atender necesidades alimentarias de las personas afectadas por el terremoto, especialmente en albergues, hospitales y comunidades que requieren apoyo.

La institución informó que continuará colaborando con las labores de asistencia durante la emergencia.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa cuántas bolsas han sido efectivamente entregadas ni el número de familias beneficiadas.