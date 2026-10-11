Sismo en Panamá: daños por provincia, carreteras afectadas y comunidades incomunicadas

Conoce el balance de daños por el sismo en Panamá

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE Nacional), en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), presentó un balance preliminar de los daños ocasionados por el sismo del viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá . El informe detalla afectaciones en viviendas, centros educativos, hospitales, carreteras y comunidades de distintas provincias.

Según el reporte proporcionado, las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera presentan importantes daños habitacionales y de infraestructura. Las autoridades mantienen las evaluaciones, por lo que las cifras podrían cambiar conforme avancen las inspecciones.

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¿Cuáles son las provincias más afectadas por el sismo en Panamá?

Veraguas: Se reportan 202 residencias afectadas, 38 centros educativos y ocho instalaciones de salud con daños. También se registran afectaciones en nueve puentes del distrito de Soná y otros puntos de infraestructura vial. En Mariato se habilitaron dos albergues que acogían aproximadamente a 255 personas, según el balance recibido.

Herrera: El reporte contabiliza 206 viviendas afectadas, 51 centros educativos, tres instalaciones de salud y 32 deslizamientos de tierra. Una comunidad permanece incomunicada en el distrito de Las Minas.

El equipo de #TReporta salió a cada rincón del país para llevarle información de último minuto tras el sismo de magnitud 7.5 que estremeció a Panamá. Cuando todo se vuelve confuso, seguimos informando para darte certeza. @Telemetro pic.twitter.com/n1myBV46lX — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

Los Santos: Se registran 182 familias afectadas, equivalentes a 721 personas, además de daños en 71 centros educativos, cuatro hospitales y distintas infraestructuras. La vía de Pedasí hacia Tonosí figura como inhabilitada en el informe y cinco comunidades permanecen incomunicadas.

En Isla Cañas, aproximadamente 300 personas fueron evacuadas de manera preventiva ante el incremento del nivel del mar.

Coclé: Las autoridades reportan 149 viviendas afectadas, 17 personas con lesiones menores, daños en seis hoteles y afectaciones en dos hospitales. También se registran daños en 12 centros educativos y otras infraestructuras. Un albergue habilitado en las instalaciones del IFARHU de Penonomé acogía a 12 personas.

Daños en Chiriquí, Colón y otras provincias de Panamá

En Chiriquí, el balance registra 49 viviendas afectadas, diez de ellas con daños totales. También se reportan afectaciones en 80 centros educativos, incluidos tres con daños totales, además de instalaciones médicas y sistemas de abastecimiento de agua.

En Colón, se contabilizan daños en cinco viviendas unifamiliares y 13 caserones, con más de 40 familias y 201 personas afectadas. También se reportan daños en el Hospital San Juan, cuatro centros educativos y el puente de Miguel de la Borda.

En Panamá Oeste, se registran 21 viviendas afectadas, dos personas con lesiones menores y daños en 11 centros educativos.

La provincia de Panamá presenta afectaciones menores en cuatro edificios residenciales, además de daños en comercios y viviendas del archipiélago de Las Perlas.

En Darién, se reportan daños en una vivienda, ocho centros educativos y una instalación médica.

En Bocas del Toro, el balance señala ocho residencias afectadas, 28 personas impactadas y daños en 14 centros educativos.

Las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala también registran afectaciones en centros escolares, con 21 y nueve planteles reportados, respectivamente.

Sismo en Panamá: 419 centros educativos afectados y asistencia a damnificados

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que 419 centros educativos presentan afectaciones a nivel nacional, según el balance difundido el sábado 10 de octubre.

Como parte de la respuesta institucional, el informe proporcionado señala la instalación de seis hospitales de campaña para reforzar la atención médica y acciones destinadas al restablecimiento de plantas potabilizadoras.

Las autoridades también mantienen labores de evaluación de estructuras, atención a familias evacuadas y seguimiento a las comunidades afectadas.

De acuerdo con el balance recibido, no se reportan personas desaparecidas al momento de su elaboración.

Sinaproc recomienda a la población evitar el ingreso a edificaciones con daños estructurales, no transitar por puentes o carreteras comprometidas y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.