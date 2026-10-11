Los Santos Nacionales -  11 de octubre de 2026 - 10:12

"Hay que empezar de cero": el dolor de Ceferino al ver su casa dañada por el sismo en Panamá

Ceferino, residente de La Tiza, en Las Tablas, mostró los daños que sufrió su vivienda tras el sismo en Panamá y lamentó no haber recibido asistencia.

Sismo en Panamá - Testimonio de Don Ceferino

Sismo en Panamá - Testimonio de Don Ceferino

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El sismo registrado en Panamá dejó daños en la vivienda del señor Ceferino, residente de La Tiza, en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos. Durante su testimonio, el afectado expresó la tristeza que siente al observar los daños en una propiedad que construyó con años de esfuerzo.

“Cuando tienes una propiedad que has hecho con tanto esfuerzo, ver cómo se daña es triste. Hay que empezar de cero”, expresó. “Cuando tienes una propiedad que has hecho con tanto esfuerzo, ver cómo se daña es triste. Hay que empezar de cero”, expresó.

Ceferino se emociona al encontrar intacta una imagen de Santa Librada

En medio de su recorrido por la vivienda afectada, Ceferino, un hombre de fe, se emocionó al llegar hasta una imagen de Santa Librada que conserva en su residencia y que, según mostró, no sufrió daños durante el movimiento sísmico.

El momento estuvo marcado por la emoción del residente, quien contrastó las afectaciones de su hogar con el estado en que permaneció la imagen religiosa.

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Residente de La Tiza asegura que no ha recibido asistencia

Al ser consultado sobre si había recibido ayuda de las autoridades tras el sismo, Ceferino aseguró que hasta ese momento ninguna institución había acudido a su residencia.

“No hemos recibido la visita de absolutamente nadie, Protección Civil no ha pasado”, manifestó. “No hemos recibido la visita de absolutamente nadie, Protección Civil no ha pasado”, manifestó.

Su testimonio refleja las dificultades que enfrenta para recuperarse de los daños materiales ocasionados por el sismo, mientras espera recibir atención de las autoridades correspondientes.

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