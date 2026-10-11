"Hay que empezar de cero": el dolor de Ceferino al ver su casa dañada por el sismo en Panamá

El sismo registrado en Panamá dejó daños en la vivienda del señor Ceferino , residente de La Tiza, en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos. Durante su testimonio, el afectado expresó la tristeza que siente al observar los daños en una propiedad que construyó con años de esfuerzo.

“Cuando tienes una propiedad que has hecho con tanto esfuerzo, ver cómo se daña es triste. Hay que empezar de cero”, expresó. “Cuando tienes una propiedad que has hecho con tanto esfuerzo, ver cómo se daña es triste. Hay que empezar de cero”, expresó.

Ceferino se emociona al encontrar intacta una imagen de Santa Librada

En medio de su recorrido por la vivienda afectada, Ceferino, un hombre de fe, se emocionó al llegar hasta una imagen de Santa Librada que conserva en su residencia y que, según mostró, no sufrió daños durante el movimiento sísmico.

El señor Ceferino, residente de La Tiza de Las Tablas y hombre de fe, mostró los daños provocados por el sismo en su residencia.



Mientras compartía su testimonio se emocionó al llegar ante una imagen que tiene de Santa Llibrada, la cual no sufrió ningún daño.



“Cuando tienes una… pic.twitter.com/TuqeEL8LBk — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

El momento estuvo marcado por la emoción del residente, quien contrastó las afectaciones de su hogar con el estado en que permaneció la imagen religiosa.

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Residente de La Tiza asegura que no ha recibido asistencia

Al ser consultado sobre si había recibido ayuda de las autoridades tras el sismo, Ceferino aseguró que hasta ese momento ninguna institución había acudido a su residencia.

“No hemos recibido la visita de absolutamente nadie, Protección Civil no ha pasado”, manifestó. “No hemos recibido la visita de absolutamente nadie, Protección Civil no ha pasado”, manifestó.

Su testimonio refleja las dificultades que enfrenta para recuperarse de los daños materiales ocasionados por el sismo, mientras espera recibir atención de las autoridades correspondientes.