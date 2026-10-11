"Hay que empezar de cero": el dolor de Ceferino al ver su casa dañada por el sismo en Panamá

El sismo registrado en Panamá dejó daños en la vivienda del señor Ceferino, residente de La Tiza, en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos. Durante su testimonio, el afectado expresó la tristeza que siente al observar los daños en una propiedad que construyó con años de esfuerzo.
Ceferino se emociona al encontrar intacta una imagen de Santa Librada
En medio de su recorrido por la vivienda afectada, Ceferino, un hombre de fe, se emocionó al llegar hasta una imagen de Santa Librada que conserva en su residencia y que, según mostró, no sufrió daños durante el movimiento sísmico.
El momento estuvo marcado por la emoción del residente, quien contrastó las afectaciones de su hogar con el estado en que permaneció la imagen religiosa.
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Residente de La Tiza asegura que no ha recibido asistencia
Al ser consultado sobre si había recibido ayuda de las autoridades tras el sismo, Ceferino aseguró que hasta ese momento ninguna institución había acudido a su residencia.
Su testimonio refleja las dificultades que enfrenta para recuperarse de los daños materiales ocasionados por el sismo, mientras espera recibir atención de las autoridades correspondientes.