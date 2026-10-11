Réplicas del sismo en Panamá: cuántas se han registrado y cuánto tiempo pueden continuar

El sismo registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026 continúa generando réplicas en la región de Azuero y áreas cercanas. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) es una de las entidades encargadas del seguimiento de la actividad sísmica, cuyos registros permiten conocer la evolución de esta secuencia.

Los reportes publicados tras el movimiento principal indican que se han producido numerosas réplicas, algunas de magnitud considerable. Sin embargo, el número exacto de eventos registrados depende de la hora de actualización y del proceso de revisión de los datos sísmicos.

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¿Cuántas réplicas se han registrado tras el terremoto en Panamá?

En la información atribuida al IGC-UP se señala que, aproximadamente 32 horas después del terremoto principal, el sistema automático había localizado más de 200 réplicas.

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El reporte proporcionado también enumera cuatro eventos de magnitudes 6.9, 6.5, 6.2 y 6.1. Tanto el conteo como estas magnitudes requieren confirmación en el catálogo o boletín oficial del instituto antes de su publicación definitiva.

Los registros automáticos pueden modificarse a medida que los especialistas revisan las señales de las estaciones sísmicas, identifican eventos adicionales y ajustan las localizaciones y magnitudes.

¿Por qué siguen ocurriendo réplicas en Azuero?

Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal, generalmente en la zona de ruptura y sus alrededores.

Durante un terremoto, la liberación de energía acumulada por los movimientos tectónicos modifica las tensiones en las rocas de la corteza terrestre. Estos cambios pueden provocar nuevos desplazamientos en fallas cercanas o en distintos segmentos de la zona afectada.

La información proporcionada sitúa la secuencia sísmica en una franja de aproximadamente 230 kilómetros entre las proximidades de la isla de Coiba y Tonosí. La extensión y distribución exactas deben contrastarse con los mapas oficiales del IGC-UP.

¿Cuánto tiempo pueden continuar las réplicas en Panamá?

Las réplicas pueden continuar durante días, semanas o incluso más tiempo, dependiendo de las características del terremoto y de la región afectada.

Aunque generalmente disminuyen en frecuencia con el paso del tiempo, no es posible establecer una fecha exacta para su finalización ni descartar nuevos movimientos de magnitud considerable.

Tampoco es posible predecir con precisión la fecha, hora y magnitud de un próximo terremoto.

Recomendaciones de seguridad ante las réplicas

Ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos, se recomienda: