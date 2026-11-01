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Sismo en Panamá | Bomberos reiteran recomendaciones ante réplicas del terremoto

El Cuerpo de Bomberos de Panamá reitera las recomendaciones que deben seguir los ciudadanos ante las réplicas que se continúan registrando en el país tras el terremoto del pasado 9 de octubre. Instan a buscar una estructura fuerte y sólida para ubicarse. Según datos del Instituto de Geociencia hasta la fecha se han contabilizado más de 1,100 réplicas y las mismas continuarán.