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Sismo en Panamá | Instalan carpas modulares en el Hospital Dr. Cecilio Castillero de Chitré

Carpas modulares están sustituyendo las toldas instaladas en el Hospital Dr. Cecilio Castillero de Chitré, en la provincia de Herrera, para garantizar una mejor calidad de atención a los pacientes. Tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes en Panamá los hospitales fueron evacuados como medida preventiva mientras se realizan las evaluaciones a sus estructuras.