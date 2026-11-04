Panamá Nacionales -

Sismo en Panamá | "La mayoría de las escuelas van a estar para marzo", indica ministro de Educación

El ministro de Educación, Ventura Verga, señaló que continúan con la inspección de los 3,112 planteles educativos, y a la fecha ya han sido verificados más de un tercio de los planteles, tras el terremoto del 9 de octubre. Además, aseguró que “la mayoría de las escuelas van a estar para marzo” en las regiones más impactadas por el movimiento sísmico.