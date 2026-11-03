Sismo en Panamá | Moradores de Quebrada Grande dejan su comunidad por miedo a enormes grietas y deslizamientos

Los moradores de Quebrada Grande en Soná, provincia de Veraguas, han abandonado sus casas y sus comunidades ante el miedo que mantienen por las constantes réplicas, las enorme rajaduras en el suelo y los deslizamientos de tierra tras el terremoto del pasado 9 de octubre. Actualmente permanecen en galeras y piden a las autoridades inspeccionar el terreno para saber si pueden continuar en el lugar o si requieren ser reubicados en otro sitio.