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Sismo en Panamá | Viviendas afectadas, vías destruidas y terrenos desnivelados en Búcaro

En la comunidad El Pantanal del corregimiento de Búcaro, en la provincia de Los Santos, el fuerte sismo de magnitud 7.5 causó múltiples daños en viviendas, vías destruidas y terrenos desnivelados, además las lanchas fueron arrastradas por la marea hacia tierra firme. Moradores de la costa narran lo que vivieron el pasado viernes 9 de octubre y señalan que no han recibido apoyo de las autoridades.