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Sismo en Panamá | Centro de Acopio de Cañazas requiere más donaciones para los afectados

En el centro de acopio habilitado en el Municipio de Cañazas, en Veraguas, continúan elaborando bolsas con alimentos para las más de 400 familias que resultaron afectadas en este distritos por el sismo de 7.5, sin embargo, se requiere de más donaciones de comida seca, agua y toldas, para poder seguir brindándoles apoyo. Además, se requiere de vehículos para llegar a las comunidades más apartadas y de difícil acceso.