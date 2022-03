Sitraminsa advierte sobre el despido de 1,500 funcionarios de salud y de una posible huelga

El dirigente indicó que han sido muy pacientes y ya están decididos a hacer lo que tengan que hacer, indicando sobre la posibolidad de un llamado a huelga.

"Se inventó el término de desvinculación, término que no existe ni en Carrera Aministrativa, la Ley 9, como acciones de personal y los expertos en recursos humanos saben de lo que estoy hablando. Tú no puedes hacer algo que no establece la ley. Se inventaron el término desvinculación para destituir a 1,500 trabajadores. Nosotros estábamos planteando el ingreso a la Carrera administrativade todo los trabajadores del sector público, incluyendo claramente a los funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa), porquees precisamente esta falta de ingreso lo que ha permitido la apertura de que despidieran a los trabajadores, además el ingreso de los funcionarios que están de contrato que se le dieran su permanencia, entonces yanostros estamos haciendo preparativos para incluso ir hasta a una huelga general de brazos caídos si las autoridades de nuestra institución no se sientan formalmente a conversar con nosotros", advirtió Morales.

El representante del Sindicato además señaló que si las autoridades no se sientan en los plazos que establece el Código Laboral ellos demandarán al Minsa por incumplimiento.

Morales indicó que ellos sienten cierto desprecio de las autoridades del Minsa y algunas autoridades de mando no han tomado decisiones y por ello los trabajadores del Sitraminsa anunciaron sobre una posible movilización nacional en el mes de abril.