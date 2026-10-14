Sorteo Miercolito en vivo no se juega hoy; esta es la nueva fecha y hora según la Lotería Nacional

Sorteo Miercolito en vivo no se juega hoy

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo Miercolito , programado para este miércoles 14 de octubre de 2026, fue reprogramado debido a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en Panamá. La institución confirmó que el sorteo se realizará el jueves 15 de octubre, a las 5:00 p.m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuándo se jugará el Miercolito de la Lotería Nacional?

De acuerdo con la información divulgada por la Lotería Nacional, el sorteo correspondiente a esta semana tendrá los siguientes cambios:

Fecha original: miércoles 14 de octubre de 2026.

Nueva fecha: jueves 15 de octubre de 2026.

Hora del sorteo: 5:00 p.m.

Hora límite para devolución de billetes: 2:00 p.m. del jueves 15 de octubre.

De esta manera, el sorteo no se celebrará este miércoles, como estaba previsto inicialmente.

¿Por qué la Lotería Nacional cambió la fecha del sorteo?

La entidad explicó que la reprogramación responde a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en el país, tras el terremoto del viernes 9 de octubre.

El movimiento sísmico provocó afectaciones en distintas regiones de Panamá, lo que ha motivado ajustes en las actividades de diversas instituciones.

La Lotería Nacional también estableció las 2:00 p.m. como hora límite para que los billeteros realicen el proceso de devolución de billetes correspondiente al sorteo reprogramado.

Los compradores y billeteros deberán tomar en cuenta la nueva fecha y el horario anunciado por la institución.