Lotería Nacional de Panamá cambia el sorteo Miercolito para el jueves 15 de octubre a las 5:00 p.m.

Sorteo de la Lotería Nacional de Panamá.

La Lotería Nacional de Panamá anunció que el sorteo programado para el miércoles 14 de octubre de 2026 fue reprogramado para el jueves 15 de octubre, debido a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en Panamá.

La institución confirmó que el sorteo se realizará a las 5:00 p.m., mientras que el proceso de devolución de billetes por parte de los billeteros tendrá como hora límite las 2:00 p.m.

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La decisión fue comunicada oficialmente por la entidad tras el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre, que ocasionó afectaciones en distintas regiones del país.

¿Cuándo será el sorteo de la Lotería Nacional de esta semana?

De acuerdo con el comunicado de la Lotería Nacional de Beneficencia, el calendario del sorteo presenta los siguientes cambios:

Fecha original: miércoles 14 de octubre de 2026.

Nueva fecha: jueves 15 de octubre de 2026.

Hora del sorteo: 5:00 p.m.

Hora límite para devoluciones de billeteros: 2:00 p.m.

La institución explicó que la modificación responde a los recientes acontecimientos sísmicos que han afectado al país.