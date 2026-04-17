Subsidio de combustible: habilitan plataforma para transporte de carga y pesca artesanal en Panamá

El Gobierno Nacional habilitó a partir de este viernes 17 de abril la plataforma oficial para que los transportistas de carga y pescadores artesanales se registren en el programa de subsidio temporal de combustible .

Esta medida busca establecer tarifas preferenciales ante el alza de los hidrocarburos derivada del conflicto en Medio Oriente, evitando así que el incremento en los fletes se traslade al precio final de los alimentos y otros productos esenciales.

El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, aclaró que el proceso de registro debe ser realizado directamente por el propietario del vehículo o la embarcación. Para el sector de transporte de carga, los requisitos fundamentales incluyen contar con la cédula de identidad personal y la placa vigente del vehículo. Este registro es el paso previo indispensable para que los beneficiarios puedan acceder a los precios fijos en las estaciones de servicio autorizadas a nivel nacional.

Con estos dos últimos sectores, se completa la ampliación del beneficio tanto para el transporte público como para la cadena de suministros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/2045100160212951472&partner=&hide_thread=false El administrador general de la @aigesinnovacion, Adolfo Fábrega, informó que ya fue habilitado el registro para transportistas de carga y pesca artesanal, y respondió a las quejas de ciudadanos que han manifestado tener problemas para acceder a la plataforma Panamá Conecta. pic.twitter.com/UhKro9OT3n — Telemetro Reporta (@TReporta) April 17, 2026

Guía paso a paso: Cómo registrarse para el subsidio del combustible

Para acceder al beneficio del combustible, los conductores deben completar su registro en la plataforma oficial siguiendo estos pasos:

Acceso al portal: Ingrese a https://panamaconecta.gob.pa/menu y seleccione la sección de "Transporte y Vehículos" . Allí, elija la opción de "Subsidio del Combustible" .

Ingrese a y seleccione la sección de . Allí, elija la opción de . Registro de usuario: Si no cuenta con una cuenta en Panamá Conecta , deberá completar el registro de sus datos personales. Si ya tiene usuario, simplemente inicie sesión con su correo y contraseña.

Si no cuenta con una cuenta en , deberá completar el registro de sus datos personales. Si ya tiene usuario, simplemente inicie sesión con su correo y contraseña. Configuración del perfil: Dentro de la plataforma de subsidio, seleccione el tipo de persona ( natural o jurídica ) y elija la opción de "Vehículo terrestre" .

Dentro de la plataforma de subsidio, seleccione el tipo de persona ( ) y elija la opción de . Datos del vehículo: Complete la información solicitada sobre el conductor y el número de la placa registrada .

Complete la información solicitada sobre el conductor y el número de la . Finalización: Lea cuidadosamente y acepte los términos y condiciones para habilitar el subsidio en las estaciones de servicio autorizadas.

Precios fijos por litro: