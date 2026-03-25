Panamá Nacionales -

Surgen opiniones a favor y en contra del proyecto sobre bioetanol

Opiniones a favor y en contra ha generado el proyecto de Ley 443 sobre el uso de una mezcla obligatoria del 10% de bioetanol en la gasolina en Panamá. Los productores destacan los beneficios y el impacto positivo que tendrá. Por su parte, varios diputados señalan que la aprobación en primer debate no se hizo de forma correcta, que faltó información por parte del Ejecutivo y cuestionaron la obligatoriedad del mismo.