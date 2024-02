Panamá Nacionales -

TE aclara que no ha recibido documentación oficial sobre condena de Martinelli

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) informaron que a la fecha no han recibido por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la documentación oficial sobre la condena de más de 10 años de prisión del expresidente Ricardo Martinelli en el caso New Business, y aclararon que no pueden pronunciarse antes de tiempo sobre las implicaciones de esta decisión.