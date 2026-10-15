Terremoto en Panamá: familias de Herrera siguen durmiendo en carpas

Seis días después del terremoto registrado el 9 de octubre de 2026, familias del corregimiento de Calabacito, en Los Pozos, provincia de Herrera, continúan durmiendo en carpas y a la intemperie ante las afectaciones en sus viviendas.

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Sinaproc llega a las comunidades para evaluar los daños

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se trasladó a las zonas afectadas para inspeccionar las viviendas y coordinar la atención a las familias. El oficial Reyes Jiménez explicó que la prioridad es responder a las comunidades de difícil acceso mediante el trabajo conjunto con otras instituciones.

Las evaluaciones buscan determinar cuáles casas presentan daños leves, parciales o totales, con atención prioritaria a adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.

Sismo en Panamá | Personal del @Sinaproc_Panama llega a la comunidad de Calabacito, en Los Pozos, para realizar la inspección de las viviendas afectadas por el terremoto y entregar ayuda humanitaria a las familias damnificadas. pic.twitter.com/1IZpPRUKmk — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2026

Caminos dañados dificultan la llegada de ayuda

El acceso a algunas comunidades continúa siendo complicado debido a los caminos de tierra y las grietas provocadas por el sismo. Además, la falta de comunicación en ciertos sectores dificulta la coordinación de la asistencia, mientras persiste la preocupación por las réplicas.

Como parte de la respuesta, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) trabaja en el armado de carpas para las familias afectadas, mientras se espera que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) identifique las casas con mayores daños para avanzar en la atención correspondiente.

Familias esperan soluciones tras el terremoto

Las inspecciones y la coordinación entre las instituciones son fundamentales para identificar las necesidades de cada comunidad y establecer las medidas que permitan atender a las familias que no han podido regresar a sus hogares.

Mientras avanzan las evaluaciones, los residentes de Calabacito continúan a la espera de ayuda y de una respuesta que les permita contar con condiciones seguras para proteger a sus familias.