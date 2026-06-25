Terremoto en Venezuela: Consulado de Panamá activa número de emergencia para panameños en Caracas

La sección consular de Panamá en Venezuela informó la suspensión temporal de la atención al público y de la prestación de servicios consulares, tras los sismos registrados en la ciudad de Caracas.
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Consulado de Panamá en Venezuela: Habilitan línea telefónica de emergencia
Como parte de las acciones de atención a los ciudadanos panameños que se encuentren en Venezuela, el consulado habilitó un número exclusivo para emergencias:
+58 424 268 2816
Este contacto estará disponible únicamente para atender situaciones urgentes que involucren a ciudadanos panameños en territorio venezolano.
Atención prioritaria para casos críticos
Las autoridades consulares reiteraron que este canal está destinado exclusivamente a emergencias, mientras se mantiene la suspensión temporal de los servicios regulares.
Se recomienda a los panameños en Venezuela mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y utilizar la línea habilitada solo en casos estrictamente necesarios.
Medida en medio de la emergencia en Venezuela
La decisión se produce en el contexto de la emergencia nacional provocada por los fuertes terremotos registrados en Venezuela, que han dejado daños estructurales, víctimas y afectaciones en distintos servicios básicos.