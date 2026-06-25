Terremoto en Venezuela: Consulado de Panamá activa número de emergencia para panameños en Caracas

Terremoto en Venezuela: Consulado de Venezuela en Panamá habilita número de emergencia

La sección consular de Panamá en Venezuela informó la suspensión temporal de la atención al público y de la prestación de servicios consulares, tras los sismos registrados en la ciudad de Caracas.

La medida se adopta en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades locales, que ordenaron la suspensión de actividades no esenciales debido a la emergencia sísmica en el país.

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Consulado de Panamá en Venezuela: Habilitan línea telefónica de emergencia

Como parte de las acciones de atención a los ciudadanos panameños que se encuentren en Venezuela, el consulado habilitó un número exclusivo para emergencias:

+58 424 268 2816

Este contacto estará disponible únicamente para atender situaciones urgentes que involucren a ciudadanos panameños en territorio venezolano.

La sección consular de Panamá en Venezuela informó que la atención al público y la prestación de servicios consulares ha sido suspendida con motivo de los sismos registrados en la ciudad de Caracas y en atención a las directrices emitidas por las autoridades locales respecto a la… pic.twitter.com/SukmMzpiLx — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

Atención prioritaria para casos críticos

Las autoridades consulares reiteraron que este canal está destinado exclusivamente a emergencias, mientras se mantiene la suspensión temporal de los servicios regulares.

Se recomienda a los panameños en Venezuela mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y utilizar la línea habilitada solo en casos estrictamente necesarios.

Medida en medio de la emergencia en Venezuela

La decisión se produce en el contexto de la emergencia nacional provocada por los fuertes terremotos registrados en Venezuela, que han dejado daños estructurales, víctimas y afectaciones en distintos servicios básicos.