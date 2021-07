"Tienen sus propios intereses personales y egoístas", Roux sobre diputados del CD reunidos con Martinelli

Rómulo Roux habla sobre reunión de diputados del CD con Martinelli

"Lo que vimos fue una alianza entre un grupo de diputados del CD con el Gobierno, y quienes controlan el país. Son reuniones politiqueras. En esa reunión en vez de hablar de la falta de transparencia en el uso de Plan Panamá Solidario , de cómo vamos a reactivar la economía, la falta de seguridad, agua, de un sistema educativo de calidad… se enfocaron en un circo politiquero de un grupo de personas que está viendo como busca ganar una elección", precisó.

Según Roux, él no ha perdido el liderazgo del CD. "Es un liderazgo de las bases, de 300 mil miembros... pero, lamentablemente, el objetivo de un grupo de personas del partido no es ver como le solucionamos los problemas a la gente. ¿Por qué ayer no se hablaron de los problemas principales del pueblo? tienen sus propios intereses personales y egoístas, que buscan llevar al CD a otra derrota", aseguró, tras mencionar que "ahora mismo el CD está posicionado para ganar las próximas elecciones".

"En las primarias, veremos quién tiene el apoyo de las bases del CD. No le voy a dar la espalda a los electores que votaron por mí, siendo cómplice de un Gobierno fallido que no ha dado respuesta. Aquí lo que se busca es perpetuar en el poder al PRD con las alianzas que sean necesarias", acotó Roux.

Afirmó que los 300 mil miembros del CD seguirán siendo oposición.