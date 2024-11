Tormenta Tropical Rafael podría convertirse en Huracán de categoría 1 en su camino a Cuba

“El pronóstico de la NOAA indica que Rafael podría alcanzar la categoría de huracán nivel 1 en su avance hacia Cuba”, detalló la directora del IMHPA. No obstante, Calzadilla prevé que las condiciones meteorológicas en Panamá comenzarán a mejorar en las próximas 48 horas, sin embargo, recomienda aún no bajar la guardia en vista que, el fenómeno, aún no sale completamente del país.

"Quiero que la comunidad sepa que la atmósfera es sumamente dinámica", explicó la directora del @imhpapma, Luz Graciela de Calzadilla, respecto al pronóstico emitido por el comportamiento de la tormenta tropical "Rafael" y sustentó la medida adoptada para la provincia de Colón.… pic.twitter.com/xvRGArpewh — Telemetro Reporta (@TReporta) November 5, 2024