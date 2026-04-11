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Panamá Nacionales -  11 de abril de 2026 - 18:29

Transportistas inician registro en plataforma de subsidio de combustible, pero persisten dudas

Los transportistas comenzaron a registrarse en la plataforma para poder acceder al programa de subsidio al combustible, luego de que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) anunciaron su habilitación, sin embargo, la Cámara Nacional de Transporte ha reportado dificultades en el proceso de registro, lo que genera incertidumbre.

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