Panamá

Subsidio del combustible podría superar los $15 millones mensuales, según el ministro del MEF

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, recordó a los jubilados que no logren acceder a la plataforma para registrase al pago del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), que pueden acudir a las instalaciones de la entidad para completar el proceso. En otro tema, señaló que al cumplirse los primeros 15 días del subsidio al transporte, se brindará un balance sobre el subsidio del combustible, que podría superar los 15 millones de dólares mensuales.