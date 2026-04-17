Panamá Nacionales -  17 de abril de 2026 - 14:59

Gobierno anuncia montos del subsidio al combustible para el sector transporte

El Gobierno Nacional de Panamá detalla montos mensuales y semanales para el subsidio al combustible para el sector transporte.

Gobierno anuncia montos del subsidio al combustible.

Gobierno anuncia montos del subsidio al combustible.

engin akyurt - unsplash
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desglosó cómo se distribuye el apoyo económico implementado por el Gobierno Nacional de Panamá que busca cubrir el incremento en el precio del combustible por encima del costo previo a la crisis internacional.

Este subsidio está dirigido específicamente al sector transporte, con el objetivo de evitar alzas en tarifas y garantizar la movilidad de la población.

Información de interés: Transportistas de Panamá Oeste reportan ahorro con el subsidio del combustible

Montos del subsidio por tipo de transporte

Taxis (transporte selectivo):

  • B/. 218 mensuales
  • B/. 54.50 semanales

Transporte colectivo (buses):

  • B/. 900 mensuales
  • B/. 225 semanales

Transporte de ruta interna:

  • B/. 556 mensuales
  • B/. 139 semanales

Busitos colegiales:

  • B/. 484 mensuales
  • B/. 121 semanales

Criterios utilizados por el MEF para definir los montos

  • Los montos fueron definidos con base en información de consumo suministrada por transportistas y estudios técnicos de la ATTT.
  • Ante solicitudes de eliminar los topes de consumo semanal, el Gobierno señala que no es viable ni responsable.
  • Sin controles, el subsidio podría desviarse a vehículos particulares, perdiendo su objetivo y el control del gasto público.
  • Los recursos del Estado no son ilimitados, por lo que el programa debe mantenerse focalizado, transparente y dentro de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2044927978782523490&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MOP anuncia cierres nocturnos en la Carretera Panamericana por trabajos en Viguí–Santiago

Concurso General de Becas 2026: ¿Dónde se realizará la recepción de documentos?

Choque en Darién deja un fallecido tras aparatoso accidente entre camión volquete y camioneta.

Recomendadas

Más Noticias