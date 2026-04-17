Gobierno anuncia montos del subsidio al combustible para el sector transporte

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desglosó cómo se distribuye el apoyo económico implementado por el Gobierno Nacional de Panamá que busca cubrir el incremento en el precio del combustible por encima del costo previo a la crisis internacional.
Información de interés: Transportistas de Panamá Oeste reportan ahorro con el subsidio del combustible
Montos del subsidio por tipo de transporte
Taxis (transporte selectivo):
- B/. 218 mensuales
- B/. 54.50 semanales
Transporte colectivo (buses):
- B/. 900 mensuales
- B/. 225 semanales
Transporte de ruta interna:
- B/. 556 mensuales
- B/. 139 semanales
Busitos colegiales:
- B/. 484 mensuales
- B/. 121 semanales
Criterios utilizados por el MEF para definir los montos
- Los montos fueron definidos con base en información de consumo suministrada por transportistas y estudios técnicos de la ATTT.
- Ante solicitudes de eliminar los topes de consumo semanal, el Gobierno señala que no es viable ni responsable.
- Sin controles, el subsidio podría desviarse a vehículos particulares, perdiendo su objetivo y el control del gasto público.
- Los recursos del Estado no son ilimitados, por lo que el programa debe mantenerse focalizado, transparente y dentro de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.