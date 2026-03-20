Tren Panamá-David-Frontera podría conectar toda Centroamérica: el proyecto que transformaría la región

El proyecto del tren Panamá-David-Frontera dio un paso clave hacia su consolidación como eje logístico regional, tras la firma de un memorando de entendimiento entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).

Con este acuerdo, Costa Rica se convierte en el primer socio estratégico de Panamá en una iniciativa que busca extenderse hacia otros países de la región, como Nicaragua.

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Un tren que una Centroamérica: así sería el proyecto Panamá-David-Frontera

El convenio establece las bases para desarrollar un Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano, mediante cooperación técnica, alineación de estándares operativos y coordinación de estudios de ingeniería.

El presidente del INCOFER, Álvaro Bermúdez, destacó que esta alianza permitirá dinamizar la economía regional, fortaleciendo sectores clave como la logística y el turismo.

Embed - Panamá y Costa Rica firman un Memorando de Entendimiento en materia de cooperación ferroviaria.

Por su parte, el secretario de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá, Henry Faarup, subrayó que el proyecto va más allá de la construcción de un tren. “No estamos construyendo un tren, estamos construyendo la infraestructura de la próxima generación de la economía panameña”, afirmó.

Integración histórica en Centroamérica

Este acuerdo representa el primer paso formal hacia la integración ferroviaria de Centroamérica en su historia moderna, con la posibilidad de conectar distintos países mediante una red logística continua.

Costa Rica avanza en paralelo con su propio corredor ferroviario, con proyección hacia Nicaragua, lo que podría consolidar una red regional de transporte de carga y pasajeros.

La iniciativa adopta estándares internacionales del Banco Mundial, el IFC y el Banco Europeo de Inversiones, reforzando su viabilidad técnica y financiera.