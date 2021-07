Tribunal admite 4 pruebas testimoniales y 3 documentales en cuarto día de juicio por Caso Pinchazos

"Nosotros queremos hacer un planteamiento durante el día de hoy y es que la defensa de (Martinelli) ha tratado insistentemente de desvirtuar los elementos probatorios que ha presentado la Fiscalía y que se encuentran en un auto de apertura de juicio oral, esos elementos ya fueron sometidos a un contradictorio previo que es donde se realiza el saneamiento de la prueba, es decir eso ya fue evacuado”, dijo el fiscal González.

Sobre de la prueba documental sumado a una testimonial presentada este lunes, la Fiscalía manifestó que se permite acreditar la teoría del caso sobre “cómo se cancela un servicio de Internet que tenía el Consejo de Seguridad para darle la oportunidad a otra empresa para desarrollar algunos trabajos pendientes, recordemos la herramienta Pegasus, aquí hablamos de esa”.

Previo al inicio de la diligencia, el Fiscal Superior Ricaurte González manifestó que el Ministerio Público seguirá con este juicio oral aunque existan acuerdos extrajudiciales, ya que aún hay 45 víctimas en este caso con el fin de probar la teoría y solicitar una sentencia condenatoria.

Por su parte, el expresidente Martinelli llegó al SPA expresando “uno tiene que dar la cara siempre, no esconderse. Siempre lo he hecho y en condiciones adversas...aquí estoy peleando este juicio político donde están tratando de inhabilitarme y no les importa nada con un juicio que no tiene ningún fundamento”.

En total diecinueve (19) pruebas, entre testimoniales y documentales, se han presentado durante el desarrollo de este Juicio Oral.

En este acto de audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Diana Callender y los Fiscales Ricauter González, Aurelio Vásquez, Alexis Medina e Ildemar Camaño. Mientras que por la Querella participaron los Licenciados Carlos Manuel Herrera Delegado, Carlos Herrera Morán, Omar Singh y Jair Singh.

A este juicio, por la asistencia legal del acusado participaron los Defensores Técnicos Particulares, licenciados Carlos Carrillo Gomila, Alfredo Vallarino Alemán, Sidney Sittón, Ronier Enrique Ortíz, Luis Eduardo Camacho y las licenciadas Jessica Canto, Shirley Castañeda y Alma Lorena Cortés.

Además estuvieron presentes los Defensores Públicos, licenciada Migdalis Gómez Calderón y el licenciado Rubén Gómez Monroy, designados a solicitud del Tribunal de Juicio, para asumir la defensa del exmandatario ante la inasistencia de cualquiera de sus abogados, durante todo el tiempo que dure el juicio.

El Juicio Oral se reanudará este martes 27 de julio de 2021, a las 9:00 a.m, en el Salón 1, del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.