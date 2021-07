Con evacuación de pruebas testimoniales continúa cuarto día de juicio oral por Caso Pinchazos

“Nosotros tenemos un auto de apertura de juicio oral, donde existen 49 víctimas de desconocidas, salen 4 y quedan 45 víctimas, por esas 45 y aunque nos quedamos con un solo querellante o sin querellantes, por esas 45 el Ministerio Público va a continuar con la evacuación y el juicio oral”, dijo el fiscal González.

Por su parte, el expresidente Martinelli llegó al SPA expresando “uno tiene que dar la cara siempre, no esconderse. Siempre lo he hecho y en condiciones adversas...aquí estoy peleando este juicio político donde están tratando de inhabilitarme y no les importa nada con un juicio que no tiene ningún fundamento”.

Para el abogado querellante, Carlos Herrera Morán el expresidente Martinelli tiene "una política de chequera, que ha venido utilizando para tratar de manipular algunos abogados, jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia recientemente, que después revelaremos información al respecto será un fracaso”.

Sobre los desistimientos del proceso tras llegar a acuerdos, Herrera Morán reiteró que seguirán con el juicio oral hasta el final “él pudo llegar algunos arreglos, pero el caso de Mauro Zúñiga, hubo una manipulación y se va a dirimir en los tribunales de justicia”.

Durante el tercer día de juicio oral en el Caso de Pinchazos, la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada logró la admisión de seis pruebas documentales y dos testimoniales.

Uno de los testimonios lo dio la exjefa de informática del Consejo de Seguridad, quien explicó cómo funcionaba este departamento y estableció cómo fueron extraídos los discos duros de unas computadoras, además, cómo se realizó un contrato para ser utilizado para servicio de internet.

El otro testimonio evacuado fue el de un ingeniero en sistemas de una empresa que brindó servicio de instalación inalámbrica para la colocación de una antena y mejorar la señal de Internet en el Consejo de Seguridad.