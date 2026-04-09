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Ubican a niña de 7 años reportada como desaparecida en La Villa de Los Santos

En horas de la mañana se dio con el hallazgo de una menor de 7 años reportada como desaparecida en La Villa de Los Santos, por quien se había emitido una Alerta Amber, y al momento de su ubicación se encontraba en compañía de un hombre adulto. Familiares explicaron que desde las 4:00 p.m. de ayer y por varias horas realizaron labores de búsqueda y finalmente fue localizada.