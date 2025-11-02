Una semana maravillosa en Panamá: concluye el FIRST Global Challenge 2025.

Tras cuatro días de competencia, colaboración e intercambio cultural, el FIRST Global Challenge 2025 concluyó con una asombrosa muestra de talento, innovación y unidad global. Bajo el lema «Equilibrio Ecológico» y con énfasis en la biodiversidad, la competencia reunió a la próxima generación de líderes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) de 191 naciones para el desafío de robótica más internacional del mundo. El patrocinador principal del FIRST Global Challenge 2025 fue Lam Research.

El desafío de este año consistió en que los participantes guiaran sus robots a través de un mundo simulado y detallado para restaurar cuidadosamente los hábitats, mantener el equilibrio ecológico y proteger las especies vulnerables, haciendo hincapié en los delicados sistemas que sustentan nuestro planeta y el papel fundamental que desempeña la innovación en su supervivencia. Además, los equipos también participaron en la Experiencia de Nuevas Tecnologías (NTE) de Eco Equilibrio, desarrollando proyectos que utilizan tecnologías emergentes para proteger la biodiversidad y promover soluciones sostenibles en sus propias comunidades.

desfile-nicaragua Se entregaron más de 20 premios a equipos en reconocimiento al desempeño de sus robots. Cortesía

Este evento no habría sido posible sin el apoyo de los socios panameños de FIRST Global, incluyendo el gobierno de la República de Panamá y la organización local sin fines de lucro FUNDESTEAM, dedicada a la educación STEAM. La ministra de Turismo de Panamá, Gloria de León, comentó sobre el evento: “Es un verdadero orgullo contar con jóvenes talentos de más de 190 países reunidos en Panamá. Este evento trasciende la competencia y deja un legado que inspira a las nuevas generaciones a dedicarse a la ciencia y la robótica. Nuestro país se presenta ante el mundo como una nación vibrante donde la naturaleza, la cultura y la tecnología conviven en armonía, posicionando a Panamá como un centro global de conocimiento, sostenibilidad y eventos internacionales”.

Marvin Castillo, fundador y presidente de FUNDESTEAM, comentó sobre el evento: “En nombre de FUNDESTEAM, expresamos nuestro inmenso orgullo por haber sido anfitriones del FIRST Global Challenge 2025 en Panamá. Del 29 de octubre al 1 de noviembre, recibimos a participantes de más de 190 países en un evento extraordinario que convirtió a Panamá en el epicentro mundial de la innovación juvenil. Presenciar la apasionada colaboración de miles de jóvenes en el desafío 'Eco Equilibrio' ha sido inspirador, consolidando a nuestro país como un centro de referencia para la educación STEAM y sembrando la semilla del cambio y la cooperación para el futuro”.

Se entregaron más de 20 premios a equipos en reconocimiento al desempeño de sus robots, sus esfuerzos por promover la educación STEM, fomentar la colaboración internacional y ejemplificar los valores fundamentales de FIRST Global. A continuación, encontrará la lista completa de los galardonados, junto con algunas citas de los estudiantes premiados.

Premio Albert Einstein a la Excelencia Internacional de FIRST Global (Ganador Absoluto)

Oro: Kazajistán

Plata: Aruba

Bronce: Líbano

El equipo de Kazajistán, que ha sido el número uno en puntos durante cuatro años consecutivos, declaró: “En años anteriores, una chica trabajó con nosotros y me ayudó muchísimo. Le prometí que ganaríamos este premio. ¡Queremos que todas las naciones del mundo vengan a Kazajistán para FIRST Global 2027!” .

Celebración de jóvenes - venezuela Este evento trasciende la competencia y deja un legado que inspira a las nuevas generaciones. Cortesía

FIRST Global Winning Alliances (Finales del Torneo)

Oro: Venezuela, México, Panamá, Camerún

Plata: Serbia, Lituania, Malta, Kenia

Bronce: Kazajistán, Aruba, Bolivia, Jamaica

El equipo de Jamaica, que superó inmensos obstáculos para asistir al FIRST Global Challenge durante los estragos del huracán Melissa, dijo: “Este premio significa más que un premio y una medalla. Es una muestra de la resiliencia y la diversidad de Jamaica, superando meses de arduo trabajo”.

Premio FIRST Global Grand Challenge (Mayor puntuación en todo el torneo)

Oro: Kazajistán

Plata: Venezuela

Bronce: República Popular China

El equipo de la República Popular China, que obtuvo el bronce en el premio FIRST Global Grand Challenge por segundo año consecutivo, dijo: “Estamos emocionados de publicar en las redes sociales para que los equipos puedan continuar haciendo esto y llegar a más estudiantes en China y compartir nuestra historia para que ellos también puedan hacerlo”.

Premio a la Innovación (Experiencia en Nuevas Tecnologías)

Oro: Emiratos Árabes Unidos

Plata: República Islámica de Irán

Bronce: Colombia

El equipo de los Emiratos Árabes Unidos, cuyo proyecto NTE se titulaba “Hidrogeles de alginato de sodio semipermeables para la preservación celular y genética”, dijo: “Creo que podemos democratizar la preservación celular para todos y hacerla accesible a cualquier persona en cualquier parte del mundo”.

Premio Zhang Heng al Diseño de Ingeniería

Oro: México

Plata: España

Bronce: Grecia

El equipo griego, cuyo innovador diseño de robot les valió el bronce en el desafío de este año, declaró: “Siempre perseveraremos y jamás nos rendiremos. Creemos que la innovación y las disciplinas STEM son el futuro y ganaremos cuando podamos. Buscaremos todas las maneras de promoverlas”.

Premio Ustad Ahmad Lahori a la Innovación en Ingeniería

Oro: Moldavia

Plata: China

Bronce: Indonesia

Premio Dra. Mae Jemison a la Unidad Internacional

Oro: Canadá

Plata: Perú

Bronce: Nigeria

El equipo de Canadá, que recibió su premio por su labor para derribar barreras en la educación STEM, declaró: “Lo más importante es a quién representamos, porque venimos de un entorno muy humilde. En esos entornos humildes es donde surgen las grandes ideas. Aunque no tuvimos las mismas oportunidades que otras personas, lo logramos”.

Premio Rajaa Cherkaoui El Moursli a la Valentía

Oro: Madagascar

Plata: Irán

Bronce: Liberia

El equipo de Madagascar, cuya victoria representa la actitud de superación personal, sin importar las circunstancias, tan valorada en FIRST Global, declaró: “Estamos muy felices. Es increíble. Con nuestro puesto en el ranking y en la competición, lo hicimos muy mal porque tuvimos que afrontar muchas dificultades durante la preparación, así que es un gran honor conseguir una medalla de oro, pero también es algo muy especial. Es una verdadera sorpresa”.

Premio Jackie Bezos al Entusiasmo Internacional

Oro: Venezuela

Plata: Vietnam

Bronce: Panamá

El equipo de Panamá, que representa al país anfitrión del FIRST Global Challenge 2025, declaró: “Nos centraremos en nuestra Fundación, en nuestras escuelas, en la promoción de STEM y en la robótica como deporte en Panamá y más allá”.

Premio del Jurado

Oro: Burkina Faso

Plata: Filipinas

Bronce: Zimbabue

El equipo de Zimbabue, compuesto este año íntegramente por estudiantes sordos o con discapacidad auditiva, dijo: “Estoy muy contento porque es la primera vez que participamos en robótica y venimos al desafío FIRST Global”.

Premio Francisco José de Caldas a la Excelencia Sostenible

Roberto Tovar

David Price

Heidi Lovett

Mentores destacados