UNACHI: Puntos expuestos en el rechazo del traslado de partida presentado por la rectora Etelvina de Bonagas

La Comisión de Presupuesto de la @asambleapa rechazó los traslados de partidas por más de B/.800 mil solicitados por la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (@UNACHIpanama), Etelvina de Bonagas.



Los diputados que conforman esta comisión la cuestionaron por el… pic.twitter.com/JafUKcU3y1 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 15, 2024

De acuerdo con el presupuesto de la UNACHI, uno de los dos traslados de partidas por más 600 mil balboas estaba destinado al pago de bonificaciones, que varían desde B/. 45.000 hasta B/. 90.000 a los profesores habían alcanzado la edad de jubilación. El segundo responde a B/. 200.000 para responder a los servicios públicos.

Uno de los planteamientos que se destacó en la discusión es el salario actual de la rectora Etelvina, el cual asciende a más de B/. 14.000, dividido de la siguiente manera: B/. 3.000 en gastos de representación, B/. 7.000 como docente titular (50% del sueldo) y B/. 4,200 como rectora.

La rectora de la @UNACHIpanama, Etelvina de Bonagas, aceptó ante la Comisión de Presupuesto tener a una sobrina nombrada dentro de la entidad, lo cual fue cuestionado por el diputado Jhonathan Vega.

"Esa universidad que tanto queremos que sea brillante, que tenga prestigio, se…

pic.twitter.com/d6htaMynCu — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2024

Asimismo, afirmó que una sobrina de nacionalidad salvadoreña trabaja en la universidad. Según de Bonagas, esta funcionaria tiene más 30 de estar trabajando allí; sin embargo, no tiene la nacionalidad panameña.

Diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional solicitaron a la @ContraloriaPma un audito forense sobre las finanzas de la @UNACHIpanama.

El diputado Osman Gómez señaló que ha detectado distorsión de la información presupuestaria de la institución. "El audito va…

pic.twitter.com/gW1In7KURm — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2024

La reacción del presidente Mulino tras el rechazo del traslado de partida para la UNACHI

"Ayer me tomé el trago de escuchar a esta señora en la Comisión de Presupuesto (...) A esta señora (Etelvina de Bonagas) no hay que darle un real más de lo que ya tiene y despilfarra. Y le doy un consejo: mejor cierre la boca, que daba vez que la abra, abre la puerta del Ministerio Público más grande. Eso era un cuartel de invierno del PRD. Ha violado todas las normas para reelegirse. Chiriquí merece un mejor rector o centro universitario". "Ayer me tomé el trago de escuchar a esta señora en la Comisión de Presupuesto (...) A esta señora (Etelvina de Bonagas) no hay que darle un real más de lo que ya tiene y despilfarra. Y le doy un consejo: mejor cierre la boca, que daba vez que la abra, abre la puerta del Ministerio Público más grande. Eso era un cuartel de invierno del PRD. Ha violado todas las normas para reelegirse. Chiriquí merece un mejor rector o centro universitario".

Estas fueron las palabras del presidente José Raúl Mulino al responder una de las preguntas de la prensa durante la conferencia de esta mañana. El mandatario felicitó a la Comisión de Presupuesto por rechazar el monto presentado por la rectora y el personal que la acompañó ayer a la discusión.