Urbalia: "Sentimos que hemos dado el mejor servicio"

Tras salir de la administración del vertedero Cerro Patacón, la compañía Urbalia , asegura que han dado el mejor servicio; Harold Barco, gerente de la empresa menciona que el nombre de la compañía se está viendo afectado, remarcando que no solamente por comentarios, sino por decisiones.

"Nuestro buen nombre de la compañía se está viendo afectado, no solamente por comentarios, sino por decisiones… Urbalia ha sido una compañía que en estos 14 años ha estado comprometida con el trabajo por las comunidades", señaló Barco.

Urbalia: Daños ambientales ya existían

El gerente general de Urbalia, Harold Barco explica que la concesión entre el gobierno y la compañía inició en el año 2008, destacando que "cuando se recibió la concesión había cierta cantidad de daños ambientales que la compañía mitigó y de allí en adelante siempre trabajó para tratar de contener estos daños ambientales”.

Por otro lado, Néstor González, ingeniero de Urbalia dijo que "las dificultades eran por la maquinaría, a veces los proveedores dicen no te puedo dar ahorita las maquinarias para hacer las reparaciones de las máquinas, cuando llega el recurso hay que trabajar para recuperar lo que no se hizo”.

Urbalia mejora su sistema de conducción

El gerente de la compañía que administró por muchos años el vertedero en Cerro Patacón destaca el nuevo sistema de conducción de lixiviados, además han construido 19 mil metros lineales de tubería. No tan solo eso, las ultimas novedades de la compañía es que el año pasado entregaron una piscina de lixiviados que nos costó alrededor de B/.2 millones”

“Hasta el momento no tenemos ninguna multa pagada, a ti te llega una amonestación, multa, tenemos el derecho de debatirlo y demostrar que no es así, no como dilatar, nosotros nos defendemos con hechos”, gerente general de Urbalia, Harold Barco.