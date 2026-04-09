¿Usas estos perfumes? Minsa advierte riesgos para la salud y revela cuáles fueron retirados del mercado

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó a la población sobre los riesgos para la salud asociados al uso prolongado de ciertos perfumes cuyos registros sanitarios fueron cancelados en marzo de 2026. El director Nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, reiteró el llamado a suspender el uso de estas fragancias como medida preventiva.
Perfumes señalados por el Minsa
Las fragancias involucradas son:
- Montblanc Lady Emblem Elixir
- Valentino Valentina
- Montblanc Lady Emblem
Estos productos fueron retirados del mercado tras detectarse la presencia de una sustancia prohibida.
Sustancia prohibida y riesgos
Según el Minsa, los perfumes contienen 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), conocido como lilial, un compuesto restringido en cosméticos por sus posibles efectos adversos.
El principal riesgo está asociado a la exposición prolongada, es decir, al uso continuo durante años, lo que podría:
- Tener efectos carcinogénicos
- Afectar la salud reproductiva
No obstante, las autoridades aclararon que un uso ocasional no representa un riesgo inmediato significativo.
Alerta internacional y retiro del mercado
La medida se basa en alertas emitidas por organismos regulatorios de Europa, cuyos listados de sustancias prohibidas sirven de referencia para la vigilancia sanitaria en Panamá. Tras la verificación de los ingredientes, se procedió a cancelar el registro sanitario de estos productos y retirarlos del mercado.
Advertencia sobre compras en internet
El Minsa también advirtió que estos perfumes podrían seguir circulando de forma irregular en internet o en comercios no autorizados, incluso a precios bajos.
Por ello, recomendó a la población evitar adquirir cosméticos fuera de canales oficiales.
Llamado a la población
La entidad aseguró que mantiene vigilancia permanente sobre más de 700 sustancias reguladas a nivel internacional, con el objetivo de proteger la salud de la población.