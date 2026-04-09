¿Usas estos perfumes? Minsa advierte riesgos para la salud y revela cuáles fueron retirados del mercado

Minsa advierte que el uso prolongado de perfumes

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó a la población sobre los riesgos para la salud asociados al uso prolongado de ciertos perfumes cuyos registros sanitarios fueron cancelados en marzo de 2026. El director Nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, reiteró el llamado a suspender el uso de estas fragancias como medida preventiva.

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Perfumes señalados por el Minsa

Las fragancias involucradas son:

Montblanc Lady Emblem Elixir

Valentino Valentina

Montblanc Lady Emblem

Estos productos fueron retirados del mercado tras detectarse la presencia de una sustancia prohibida.

¿Dónde colocarte el perfume para activar la pasión?. Foto/Dreamstime

Sustancia prohibida y riesgos

Según el Minsa, los perfumes contienen 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), conocido como lilial, un compuesto restringido en cosméticos por sus posibles efectos adversos.

El principal riesgo está asociado a la exposición prolongada, es decir, al uso continuo durante años, lo que podría:

Tener efectos carcinogénicos

Afectar la salud reproductiva

No obstante, las autoridades aclararon que un uso ocasional no representa un riesgo inmediato significativo.

Alerta internacional y retiro del mercado

La medida se basa en alertas emitidas por organismos regulatorios de Europa, cuyos listados de sustancias prohibidas sirven de referencia para la vigilancia sanitaria en Panamá. Tras la verificación de los ingredientes, se procedió a cancelar el registro sanitario de estos productos y retirarlos del mercado.

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Advertencia sobre compras en internet

El Minsa también advirtió que estos perfumes podrían seguir circulando de forma irregular en internet o en comercios no autorizados, incluso a precios bajos.

Por ello, recomendó a la población evitar adquirir cosméticos fuera de canales oficiales.

Llamado a la población

“El llamado es claro: si mantienen alguno de estos productos en casa, deben dejar de utilizarlos”, reiteró Pérez. “El llamado es claro: si mantienen alguno de estos productos en casa, deben dejar de utilizarlos”, reiteró Pérez.

La entidad aseguró que mantiene vigilancia permanente sobre más de 700 sustancias reguladas a nivel internacional, con el objetivo de proteger la salud de la población.