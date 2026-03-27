Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 11:07

Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos: qué artículos habrá y cómo pagar

Debido a los protocolos de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, es importante seguir las indicaciones de ingreso y pago.

Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos de Panamá.

Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos de Panamá.

Telemetro Reporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció una nueva edición de su popular venta de patio, que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril. El evento tendrá lugar en el estacionamiento interno de su sede diplomática en Clayton, en un horario de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de artículos a precios competitivos. Debido a los protocolos de seguridad de la sede, es importante seguir las indicaciones de ingreso y pago.

Artículos disponibles

  • Libros
  • Ropa
  • Artículos de cocina
  • Decoraciones
  • Artículos para bebés y niños
  • Juguetes
  • Equipo deportivo

Guía para los visitantes a la venta de patio

  • Estacionamientos: Solo se podrán utilizar los espacios ubicados en la parte exterior de la embajada.
  • Método de pago: Se recomienda llevar efectivo, ya que no todos los puestos aceptarán Yappy.
  • Restricción de ingreso: No se permitirá la entrada con mochilas. Se sugiere llevar solo bolso de mano y bolsas reutilizables para las compras.
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