Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos: qué artículos habrá y cómo pagar

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció una nueva edición de su popular venta de patio, que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril. El evento tendrá lugar en el estacionamiento interno de su sede diplomática en Clayton, en un horario de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
Artículos disponibles
- Libros
- Ropa
- Artículos de cocina
- Decoraciones
- Artículos para bebés y niños
- Juguetes
- Equipo deportivo
Guía para los visitantes a la venta de patio
- Estacionamientos: Solo se podrán utilizar los espacios ubicados en la parte exterior de la embajada.
- Método de pago: Se recomienda llevar efectivo, ya que no todos los puestos aceptarán Yappy.
- Restricción de ingreso: No se permitirá la entrada con mochilas. Se sugiere llevar solo bolso de mano y bolsas reutilizables para las compras.