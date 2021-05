Viceministra Berrío dice desconocer asignación de dosis de vacuna anticovid a la Asamblea

Viceministra de Salud dice desconocer sobre vacunación en la Asamblea Nacional

“Es que no conozco de eso y me da mucha pena comentar algo que no domino...no puedo comentar algo de lo que no conozco” sostuvo la viceminitra Ivette Berrío en un acto de la Caja de Seguro Social (CSS) por el Día del Médico.