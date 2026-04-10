Oncológico niega alianzas o contratos con plataformas de transporte

El Instituto Oncológico Nacional (ION) aclaró que no mantiene contratos ni alianzas con plataformas tecnológicas de transporte. La institución enfatizó que el traslado gratuito de pacientes se realiza exclusivamente en vehículos institucionales debidamente identificados, con rutas hacia la Plaza 5 de Mayo y la Terminal de Transporte de Albrook.
La entidad reiteró los siguientes puntos de seguridad y cumplimiento:
- Uso de Imagen: El uso del logo o nombre del ION en proyectos particulares requiere autorización previa y formal.
- Transparencia: Toda colaboración a beneficio de los pacientes debe canalizarse a través de los procedimientos legales y administrativos de la institución para garantizar la equidad y el bienestar de los usuarios.
- Privacidad de Datos: En cumplimiento con la Ley 68 de 2003, el manejo de información clínica es estrictamente confidencial. Se insta a los pacientes a no entregar documentación institucional (como tarjetas de control) a terceros no autorizados para evitar el mal uso de su información personal.