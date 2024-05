ONE LOVE | Fatih le reclama a Doga por comportarse indebidamente

En este capítulo de One Love : Fatih le reclama a Doga por comportarse indebidamente y le recuerda que ya es una mujer casada.

Doga lo intenta calmar pero este no quiere racionar con ella. "No se puede Doga, mi familia no aceptará a tu familia, una partida de borrachos y tu tía también", expresó.