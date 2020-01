Lau Chan • 17 Ene 2020 - 03:01 AM

Advierto que no existe un manual como tal para descifrar esta gran incógnita, pues sí, es que prácticamente al iniciar una relación el 99.9% de las mujeres siempre nos preguntamos si vamos a durar con nuestra pareja. Es una psicósis que nos entra por el futuro, en vez de disfrutar del presente, parece que nos insertan un chip que se activa a cierto mes de la relación y tenemos la necesidad de conocer si él se ve con nosotras a futuro y cuándo será el mejor momento para formalizar. Por eso, siempre es bueno saber ver algunas señales que pueden ser alerta roja.

Ha puesto una "distancia" entre los dos

No exageres, tu lo puedes sentir así pero quizás es que no se ven a diario y cada uno tiene una agenda bastante ocupada o puede ser que la forma en que te trata es mucho más seca de lo normal, muy diferente a cuando te trataba de conquistar. Por suerte, esta condición no dura mucho, cuando sientas que en verdad se ha distanciado es que muy pronto te dará el ultimatúm. ¡Mantente alerta!

No te toma en cuenta cuando toma decisiones

Cuando tu pareja se toma su relación en serio, te consultará cuando alguna decisión pueda afectar a su relación.

No habla de un futuro contigo

"Vivamos el presente", "no pienses cosas que no son"...parecen frases típicas que sacan de una cajita mágica cada vez que le hablamos de planes a futuro en conjunto. No te alarmes si eres tú la que pregunta eso cuando apenas tienen 6 meses, ahí si vive el presente, por favor.