El Amor: ¿Se busca o llega solo?

¿Cuántas veces has escuchado la frase " El amor no se busca, eso llega solo "? Infinitas veces. Y, hoy desde mi experiencia y la de mis amigas te confieso que es un error aceptar lo que te llegue o lo primero que se fije en ti. Te explico, si solo esperas que te llegue alguien que se fije en ti para sentirte amada, entonces estás condenándote a tener muchas relaciones de pareja fallidas.

¿Por qué? Porque al no conocerte a ti misma(o) y no tener expectativas estás enviando una señal al universo y decretando que no sabes lo que quieres en una pareja y que cualquier persona encajaría perfecto para ti.