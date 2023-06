Pareja: ¿Es posible ser amigo(a) de tu ex?

No cabe duda de que después de una ruptura, nuestra vida cambia por completo. No solo cortamos la relación con una persona con la que estamos acostumbrados a vivir y convivir si no que, además, tenemos que acostumbrarnos a una rutina diferente, cambiar nuestros hábitos y aprender de nuevo a vivir solos. Pero, ¿es esto siempre así?