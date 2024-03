Finanzas con tu pareja: Recomendaciones para dividir las responsabilidades

Cuando decides vivir con tu pareja , las finanzas es uno de los aspectos más importantes que debes tener presente y conversar juntos, ya que a veces puede tornarse un poco tedioso si no se dejan los puntos claros.

"Los problemas financieros no inician cuando están en parejas, si no cuando estas en el noviazgo y no logras tener esa conversación de dinero con tu pareja, saber que proyectarte a futuro, hacer planes para el futuro tiene que ver con lo económico" explicó la experta.

Por esa razón, es importante que cuando tengas una pareja con la que proyectas tener una vida a futura, conversen acerca de como podrían llevar a cabo las finanzas en su futuro hogar.

Recomendaciones para dividir las finanzas con tu pareja

A continuación algunas recomendaciones que dio Yessika Chávez:

Tengan citas financieras.

Lo más recomendable la pareja de el 50% de sus ingresos para contribuir.

Hacer presupuestos para saber cuanto debe aportar cada uno.

Tener en cuenta las responsabilidades de tu pareja.

Debes tener en cuenta que el dinero es de ambos, ya que si viven juntos es algo mutuo.

Tengan ahorros por cualquiera eventualidad, lo más recomendable es que sea del 10%.

Sigue viendo la entrevista completa aquí: