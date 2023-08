Álvarez, Roux y Blandón siguen sin definir su alianza política

Declaraciones del José 'Toto' Álvarez

José 'Toto' Álvarez, presidente del partido País, dijo para Telemetro Reporta, que espera que se concrete una alianza oficial entre el CD, Panameñistas y su partido el próximo 16 de septiembre.

"Este es un asunto que hace más de 2 o 3 semanas se concretó: quién era el que iba a ir a la cabeza (...) El país sabe cuál es mi candidato, y ese candidato es el que va a ir a la cabeza, el licenciado Rómulo Roux", expresó Álvarez, que comunicó, que entre ellos han estado conversando en la postulación del presidente del CD (Rómulo Roux) como aspirante de su alianza, de esta ser concretada exitosamente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1694399054849982788&partner=&hide_thread=false José Álvarez, presidente y candidato presidencial del partido @partidopaispma, espera reunirse con @BlandonJose y @romuloroux, para hablar sobre una posible alianza.

Para Álvarez, Roux es quien debería ir como abanderado presidencial de concretarse esta alianza.#Voto24 #TReporta pic.twitter.com/0yql7RCwPF — Telemetro Reporta (@TReporta) August 23, 2023

"Aquí no hay nada acordado aún": José Isabel Blandón

Ante las declaraciones de Toto Álvarez, el candidato presidencial panameñista, José Isabel Blandón, dijo que no está declarada una alianza: "Aquí no hay nada acordado aún, nosotros estamos conversando sobre una alianza donde no se ha hablado sobre quién va a encabezar".

"El partido País, si bien es parte de la alianza que se está conversando, no es protagonista en estas conversaciones. Aquí las conversaciones se han dado entre el Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático", aseguró el exalcalde capitalino.

"La reunión de hoy no era para anunciar lo que este señor de manera irrespetuosa ha anunciado", dijo Blandón, al referirse a las palabras emitidas por Álvarez.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1694407283835347435&partner=&hide_thread=false El presidente y candidato presidencial del Partido Panameñista, @BlandonJose, desmintió y llamó "irrespetuoso" al líder del partido PAIS, José Álvarez, quien aseguró que sería Rómulo Roux, de Cambio Democrático, quien lideraría la alianza entre los tres partidos.#Voto24 pic.twitter.com/5CaBTaJQX6 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 23, 2023

Lo que opina Rómulo Roux acerca de una alianza y su supuesta postulación

Empleo, la CSS, seguridad social, entre otras, son las situaciones que Rómulo Roux tiene como primordiales para concretar una alianza. "Nos hemos estado reuniendo, principalmente, el presidente del Partido Panameñista y yo varias veces a la semana. Hemos adelantado mucho, y nosotros esperamos que en septiembre podamos anunciar formalmente una alianza".

"Nosotros hemos escuchado anteriormente la posición del señor Álvarez y yo le agradezco. Él siempre ha sido muy claro en lo que él cree que la alianza necesita", comentó Roux.

Las conversaciones van adelantadas y en buen camino, dijo Roux, añadiendo, que su postura es que el país va primero.

"Nosotros no queremos que ningún expresidente pueda o deba aspirar otra vez a la presidencia de la República", asegura, como uno de los temas que comparte con José Isabel Blandón.

Diálogos entre el Partido Popular (PP) y el exmandatario de Panamá, Martín Torrijos, Rómulo ha confirmado que sí se han dado, sin embargo, no llegan a acuerdos.